Cezaevinden çıktığı gün yaptıkları pes dedirtti!
Antalya'da yaşayan U.K.'nin, cezaevinden çıktığı gün 11 iş yerine girerek hırsızlık yapması güvenlik kameralarınca görüntülendi
Antalya polisi Gazipaşa'da bulunan Manavlar Çarşısı'nda iş yerlerindeki bozuk paraların çalınması üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, 11 iş yerinden hırsızlık yapanın U.K. (17) olduğunu belirledi.
CEZAEVİNDEN ÇIKTIĞI GÜN...
Yakalanması için çalışma başlatılan şüphelinin cezaevinden çıktığı gün hırsızlık yaptığı öğrenildi.
Kasaplık yapan Metin Özgün, güvenlik kamera kayıtlarından iş yerinin üst katından içeri giren şüphelinin, kasadaki bozuk paraları alarak kaçtığının görüldüğünü söyledi.
AA