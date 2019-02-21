Cezaevinden izinli çıkan mahkum, hırsızlıktan tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, kafelerden hırsızlık yapıldığı yönünde ihbarı değerlendiren Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüpheli şahsın kimliğini belirledi.

Polis ekipleri, Kastamonu E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’nun açık bölümünde kalan hükümlü E.K.’nin olduğunu belirleyerek hırsızlık şüphesiyle gözaltına aldı.

TUTUKLANARAK TEKRAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli şahıs E.K., adliyeye sevk edildi. E.K., hırsızlık suçundan tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi.

Kastamonu E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’nun açık bölümünde kalan hükümlü E.K.’nin, cezaevinde hırsızlık suçundan hükümlü olduğu ve izinli çıktığı gün de hırsızlık yaptığı öğrenildi.

KASTAMONU (İHA)