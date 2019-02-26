Cezaevinden izinli geldiği evinde öldürüldü
Karaman’da cezaevinden izinli geldiği belirtilen 28 yaşındaki Mehmet Altınbilek, evinde öldürüldü
Konya’nın Ereğli ilçesindeki açık cezaevinden izinli olarak çıkan Mehmet Altınbilek, Nefise Sultan Mahallesi 249. Sokak’taki evine geldi.
ÖNCE DÖVÜLDÜ SONRA ÖLDÜRÜLDÜ
Altınbilek, evinde tartıştığı kimliği henüz tespit edilemeyen şüphelilerce darbedildikten sonra başından tabancayla vuruldu.
Ağır yaralanan Altınbilek, kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. İfadesine başvurulmak üzere Emniyet'e götürülen Altınbilek’in eşi Ayşe Altınbilek şüphelilerin kendisini de darbettikten sonra kaçtıklarını söyledi.
Olayla ilgili soruşturmayı yürüten polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.