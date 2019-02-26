Cezaevinden izinli geldiği evinde öldürüldü

Karaman’da cezaevinden izinli geldiği belirtilen 28 yaşındaki Mehmet Altınbilek, evinde öldürüldü

26 Şubat 2019, Salı 19:25
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Cezaevinden izinli geldiği evinde öldürüldü

Konya’nın Ereğli ilçesindeki açık cezaevinden izinli olarak çıkan Mehmet Altınbilek, Nefise Sultan Mahallesi 249. Sokak’taki evine geldi.

ÖNCE DÖVÜLDÜ SONRA ÖLDÜRÜLDÜ

Altınbilek, evinde tartıştığı kimliği henüz tespit edilemeyen şüphelilerce darbedildikten sonra başından tabancayla vuruldu.

Ağır yaralanan Altınbilek, kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. İfadesine başvurulmak üzere Emniyet'e götürülen Altınbilek’in eşi Ayşe Altınbilek şüphelilerin kendisini de darbettikten sonra kaçtıklarını söyledi.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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