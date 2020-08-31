Türkiye Cezaevlerinde 'HES kodu' dönemi başlıyor

Cezaevlerinde 'HES kodu' dönemi başlıyor

Türkiye

Cezaevlerinde 'HES kodu' dönemi başlıyor

Cezaevlerine ziyaretçiler, 1 Eylül'den itibaren yeni tip corona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Hayat Eve Sığar (HES) kodu"yla alınacak.

31 Ağustos 2020, Pazartesi 20:22 Son Güncelleme:
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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu, ceza infaz kurumlarına dışarıdan girecek kişiler için "HES kodu" uygulamasına geçilmesini önerdi. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ise 1 Eylül'den itibaren ziyaretçilerin cezaevlerine HES koduyla giriş yapmalarını kararlaştırdı.

Kod, cep telefonlarına indirilen HES uygulamasından ya da SMS'le alınabiliyor.

AA


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