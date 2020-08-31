Cezaevlerinde 'HES kodu' dönemi başlıyor
Cezaevlerine ziyaretçiler, 1 Eylül'den itibaren yeni tip corona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Hayat Eve Sığar (HES) kodu"yla alınacak.
31 Ağustos 2020, Pazartesi 20:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu, ceza infaz kurumlarına dışarıdan girecek kişiler için "HES kodu" uygulamasına geçilmesini önerdi. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ise 1 Eylül'den itibaren ziyaretçilerin cezaevlerine HES koduyla giriş yapmalarını kararlaştırdı.
Kod, cep telefonlarına indirilen HES uygulamasından ya da SMS'le alınabiliyor.
AA