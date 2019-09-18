Cezası indirildi, tahliye oldu... O polis serbest

Cezası indirildi, tahliye oldu... O polis serbest Gözaltına aldığı ve elinden kaçırdığı liseli Ömer Barış Topkara’yı kafasına tabanca kabzasıyla vurmak isterken öldüren tutuklu polis H.D.S., ceza indirimi yapılıp serbest bırakıldı