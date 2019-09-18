Cezası indirildi, tahliye oldu... O polis serbest
Gözaltına aldığı ve elinden kaçırdığı liseli Ömer Barış Topkara’yı kafasına tabanca kabzasıyla vurmak isterken öldüren tutuklu polis H.D.S., ceza indirimi yapılıp serbest bırakıldı
İstanbul Esenyurt’ta 2017’de liseli Ömer Barış Topkara (16) ile arkadaşı hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Birbirlerine kelepçeli 2 çocuk polisten kaçmak istemiş ama kısa süre sonra durup teslim olmuşlardı.
Çocukları kovalayan polis H.D.S. tabancasının kabzasıyla Ömer Barış Topkara’ya vurmuş, bu sırada silahı ateş almıştı. Başından vurulan Ömer ölmüştü.
2 YIL 7 AY HAPİS YATTI
Tutuklanan H.D.S. Kasım 2017’de 11 yıl 8 ay hapse çarptırılmıştı. İstinaf mahkemesi cezayı 15 yıla yükseltmişti. Ancak Yargıtay, cezayı fazla bulup kararı bozdu.
Yeniden yargılama yapan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, H.D.S.’ye iyi hal indirimi ile 7.5 yıl ceza verdi. H.D.S. 2 yıl 7 aydır tutuklu olması ve sabit ikametgahının bulunması gerekçeleriyle tahliye edildi.
DHA