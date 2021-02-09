Dünya Cezayir'de kuş gribi nedeniyle OHAL ilan edildi

Cezayir'de kuş gribi nedeniyle OHAL ilan edildi

Dünya

Cezayir'de kuş gribi nedeniyle OHAL ilan edildi

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nün (OIE), Cezayir'in kuzeydoğusundaki bir çiftlikte kuş gribine rastlandığını duyurmasının ardından, ülkede sağlık alanında olağanüstü hal (OHAL) kararı alındı.

09 Şubat 2021, Salı 23:24 Son Güncelleme:
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Cezayir Tarım Bakanı Abdulhamid Hamdani, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu virüsün kaynağı göçmen kuşlar ve durum böyle devam ettiği sürece, acil durum beklentisiyle tüm bölgeleri alarma geçirdik." dedi. Hamdani, virüsün ortaya çıktığı Ayn Fakrun bölgesinin kontrol altına alındığını ve durumu izlemek için bir birim oluşturulduğunu kaydetti.

Paris merkezli OIE'nin sitesinde yer alan açıklamada, Cezayir Tarım Bakanlığı'ndan ulaşan rapora göre, Um el-Bevaki'ye bağlı Ayn Fakrun bölgesindeki bir kümes hayvanı çiftliğinde yüksek patojen türü olan "H5N8" kuş gribi virüs bölgesinin ortaya çıktığı duyurulmuştu.

Bölgede kuş gribi nedeniyle 50 bin kanatlı hayvanın öldüğü, 1200 kanatlı hayvanın ise itlaf edildiği aktarılmıştı.

Salgının yayılmasını önlemek için bölgenin izole edildiği bildirilmişti.

AA

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