Çocukluğunuza götürecek lezzet: Cezerye tarifi

Hem sağlıklı hem de lezzetli bir tarif arıyorsanız cezerye tarifi tam size göre olacaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için cezerye tarifi arıyor ya da cezerye nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Cezerye tarifinin püf noktaları için "Cezerye tarifi, cezerye nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Cezerye tarifi

Cezerye malzemeleri

8 adet soyulmuş ve rendelenmiş havuç

1 çay bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

2 paket sade bisküvi

5-6 yemek kaşığı şeker

1 çay bardağı ceviz içi

1 paket vanilya

Üzerini bulamak için Hindistan cevizi

Cezerye yapılışı

Rendelenmiş havucu tencereye alıp seker ve sıcak suyla birlikte karıştırıp orta ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Piştiğinden eminseniz ocağın altını kapatıp tarçınıyla vanilyasını ilave edip karıştırın ve biraz ılımaya bırakın. Elinizi yakmayacak sıcaklığa geldiğinde çekilmiş ceviz içini ve yine ister elinizde ister rondoda çektiğiniz bisküvileri ilave edip elinizle karıştırın. İçerisine iri Antep fıstığı ekleyin ve ister top yapın, ister borcama yayın. Yaydığınız cezeryeyi bıçak yardımıyla kare şeklinde kesin. Daha sonra Hindistan cevizine bulayip tepsiye dizin.



