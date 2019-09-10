Cezaevinde kalan çocuklara özel proje

Proje, Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programının Beşinci Dönemi kapsamında AB tarafından finanse ediliyor. TOÇEV’in Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve ANTIGONE işbirliğiyle hayata geçirilen proje 15 ay sürecek. Proje, bu sene Sivas, Kayseri, Adana, Mersin, Kocaeli, Bursa ve Balıkesir’de yürütülecek.

Anne ve çocuklarla çalışma

TOÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Uygun, daha önce iki dönemde de aldıkları desteklerle ceza infaz kurumlarında projenin devamlılığını sağlayan çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Cezaevlerinde atölye çalışmaları yaptıklarını belirten Uygun, “10’ar kişilik gruplar halinde anne ve çocuklarla çalışma gerçekleşiyor. Uzman psikologlar, annelik becerileri üzerine çalışmalar yapıyor. Çocuklarla da trafik, renkler, sayılar gibi konuları işliyoruz. Annenin okuma yazması yok ise buna yönelik çalışmalar da yapılıyor” dedi. Proje kapsamında ayrıca infaz ve koruma memurları ile de çalışmalar yürütülüyor.

POSTA/ Eğitim