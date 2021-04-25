Yaklaşık dört yıl önce, ünlü lüks giyim markası Chanel, logo benzerliği konusunda Huawei'den şikayetçi olmuştu. Şimdiyse mahkeme davada kimin haklı olduğuna karar verdi.

2017’de Huawei, dikey olarak iç içe geçmiş iki yarım daire içeren bir logonun ticari marka tescili için AB Fikri Mülkiyet Ofisine (EUIPO) başvurduğunda, uluslararası üne sahip Fransız moda devi Chanel, Huawei aleyhine şikayette bulunmuştu. Şikayet, logonun Chanel ticari markasını kopyaladığını ve müşterileri yanıltabileceğini iddia ediyordu.

2019'da AB ticari marka ofisi, benzerlik olmadığını ve logonun alıcıları yanıltamayacağını söyleyerek şikâyeti reddetti. Chanel bu hafta Lüksemburg mahkemesinde bu karara itiraz etmeyi planladı, ancak bu girişimi de başarısızlıkla sonuçlandı.

Mahkeme kararında "Tartışılan logoların ortak noktası yoktur. Logoların eğimi değiştirilmeden beyan edilen tescilli formda karşılaştırılması gerekmektedir. Özellikle Chanel logosu daha yuvarlak eğrilere, daha kalın çizgilere ve yatay bir yöne sahipken, Huawei logosunun yönü dikeydir. Bu nedenle, logolar farklı" dedi.

Chanel, karara Yüksek Avrupa Mahkemesi'nde de itiraz etmeyi planlıyor