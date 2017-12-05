Chanel x Adidas Originals sınırlı sayıda tasarlandı

Geçtiğimiz günlerde BBC’ninadlı bağış organizasyonu için, Louis Vuitton x Supreme tarafından tasarlanan oyuncak ayı 80 bin pound’a satıldı. İyi bir amaç uğruna ödenen fiyatından dolayı, bu kategorinin dışında kalsa da, her öge için aynı şey söz konusu değil.Yüksek satış fiyatlarının saflarına girecek gibi görünen en yeni ürün,tarafından tasarlananayakkabılar.Önümüzdeki ay kapılarını resmen kapatacak olan Parisli moda butiği Colette'in devralımını kutlamak üzere piyasaya çıkan bu ayakkabıdan sadece 500 çift var. Ancak ayakkabıyı satın almak için şimdiden 120.000 kişi başvurmuş.Pharrell verdiği bir demeçte, ayakkabıyı 800 pound civarında satmaya hazırlandıklarını, ancak yoğun talepten dolayı, ayakkabının 30 bin pound’a kadar satılacağını düşündüğünü söylüyor ve ekliyor "Kayıt yaptıran 120.000 kişi, şanslı azınlık arasında olup olmadıklarını görmek için beklerken, biz de Pharrell'in tahmin ettiği gibi, ayakkabının 30 bin pound’a satılacağını görecek miyiz!