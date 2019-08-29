Chanel’in ilk trans modeli oldu

Dünyaca ünlü Fransız moda evi Chanel, Teddy Quinlivan ile çalışmaya başladıklarını duyurdu.

Chanel, trans model seçen ikinci firma oldu.

25 yaşındaki Teddy Quinlivan;

“Dünya seni tekmeleyecek, sana tükürecek ve sana değersiz olduğunu söyleyecek.

Ayağa kalkma gücüne sahip olmak, savaşmaya devam etmek senin işin, çünkü vazgeçersen, zafer gözyaşlarının tadını asla bilemezsin.

Bu hayali gerçeğe dönüştüren herkese teşekkürler” dedi.

TRANS OLDUĞUNU 2017'DE AÇIKLAMIŞTI

Güzel model, daha önce Gucci, Chloé ve Louis Vuitton gibi markalarla da çalışmıştı.

Teddy Quinlivan, trans olduğunu 2017'de açıklamıştı.

Brezilyalı model Valentina Sampaio da Victoria’s Secret markasının ilk trans modeli olmuştu.







