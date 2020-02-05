Moda Chanel'in matarası tükenmek üzere

Chanel'in matarası tükenmek üzere

Moda

Chanel'in matarası tükenmek üzere

Fransız moda devi Chanel, kasım ayında metal bir matara piyasaya sürmüştü. 4 bin pounluk matara, neredeyse tükenmek üzere. 62'nci Grammy Ödül Töreni'nde, şarkıcı Maggie Rogers, Chanel'in metal matarasıyla kırmızı halıda boy göstermişti.

05 Şubat 2020, Çarşamba 14:41 Son Güncelleme:
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Plastik tüketimini sınırlandırdığımız şu günlerde, metal mataralar ideal görünebilir. Peki bir mataraya 4 bin pound (31 bin lira) vermek ister misiniz? Fransız moda markası Chanel, kasım ayında altın renkli metal matara çıkardı. Kuzu derisi bir çantaya satılan Chanel matara, neredeyse tükendi. Kapitone desenli matara çantasının yanında zinciri de var. Çantayla birlikte satış fiyatı ise 4 bin 410 pound.

Mağazalarda 1 tane kaldı

Fiyata rağmen insanlar aksesuarı seviyorlar ve The Sunday Times'a göre Harrods ve Londra, Chelsea'deki Chanel mağazalarında, geçen hafta sadece bir tane kaldıklarını söyledi. Amerikalı şarkıcı söz yazarı Maggie Rogers, geçen ay gerçekleştirilen 62'nci Grammy Ödül Töreni'nde Chanel matarasıyla kırmızı halıya çıkmıştı.

Chanel, ilk kez su şişesi satmıyor. Marka, 1994 yılında bir su şişesi çantası piyasaya sürmüş ancak su şişesini dahil etmemişti. Ürün, Claudia Schiffer ve Carla Bruni tarafından tanıtılmıştı.

Chanel'in matarası bazı internet sitelerinde 8 bin 500 pounda kadar alıcı bulabiliyor.


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