Dünyanın en ünlü modacılarından Karl Lagerfeld Paris Moda Haftası kapsamında son koleksiyonunu tanıttı. Lagerfeld'in "Neon Barok" ismiyle hitap ettiği sürprizlerle dolu İlkbahar/Yaz 2010 koleksiyonunda en çok dikkat çeken unsur, Chanel moda evinin imzası haline gelmiş olan "küçük siyah elbise"nin yeni sezon parçalarının yer almaması.

Buna ek olarak, klasik Chanel döpiyesleri, aşağıya doğru hafif açılan dar etekler yerine küçük şortlar ve tüllü külotlar ile moda takipçilerinin karşısına çıkıyor. Koleksiyonda altın yerine bolca gümüş rengi kullanılması da dikkat çekiyor. Lagerfeld, "Neon Barok" ismi için yeni tasarımlarında krem beyazı ve donuk pastel tonlara tezat olarak kullandığı florasan sarısı ve şeker pembesi gibi canlı renklerden ilham almış.

Chanel'in Paris Moda Haftası'ndaki defilesi için tıklayın



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