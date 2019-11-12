Fransız moda markası Chanel, 2020 aksesuarlarını tanıttı. Farklı ve maskülen tasarımları ile dikkat çeken marka, aksesuar koleksiyonuna bir de matara ekledi. Chanel'in altın renkli matarası, üzerinde markanın logosunun bulunduğu deri bir kılıfa sahip. Mataraya, çanta gibi omuza takılmasını sağlamak amacıyla, altın rengi ve siyah deri detayları bulunan bir zincir eklenmiş.

Bazı sitelerde satışa sunulan çanta askısı, 1600 dolardan alıcı bulabiliyor. Ancak mataranın orijinal fiyatı 5 bin 500 dolar. Yani yaklaşık 31 bin 750 lira.

Ülkemizde hangi ünlünün bu matarayı alacağı ise merak konusu.

Chanel'in lüks matarasının çantasız hali ise böyle görünüyor.

Chanel hakkında

Chanel markasının yaratıcısı Coco Chanel, tasarımlarında maskülen detaylara yer vererek güç, zarif detaylar ekleyerek de kadınsı bir hava yaratmayı her zaman başardı. Tasarımlarında genellikle siyah ağırlıklı kumaşlar kullanan Chanel, siyah elbiseyi hayatımıza sokan ilk isim oldu.

Chanel denilince akla ilk gelen ürünlerden biri de parfümleri. Özellikle ABD'li Hollywood yıldızı Marilyn Monroe, markanın No.5 isimli parfümünü kullandığını röportajlarında dile getirmişti. Yeni nesil Chanel No.5'te de reklam yüzü olarak Marilyn Monroe kullanıldı.

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