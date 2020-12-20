Bilim & Teknoloji Chang’e-5, 40 yıl aradan sonra ilk Ay örneklerini teslim etti

Chang’e-5, 40 yıl aradan sonra ilk Ay örneklerini teslim etti

Bilim & Teknoloji

Chang’e-5, 40 yıl aradan sonra ilk Ay örneklerini teslim etti

Çin üretimi uzay aracı Chang’e-5, Ay görevinden geri döndü. Chang’e-5, 40 yılın ardından ilk yeni Ay yüzeyi örneklerini teslim etti.

20 Aralık 2020, Pazar 00:51 Son Güncelleme:
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Çin Ay Keşif Programı çerçevesinde 23 Kasım’da uzaya fırlatılan Chang’e-5, Dünya’ya geri döndü. Chang’e-5 uzay aracının Dünya’ya dönmesinin ardından düzenlenen törende Çin Ulusal Uzay Dairesi (CNSA) Başkanı Zhang Kejian, Chang’e-5’in elde ettiği Ay yüzeyi örneklerini Çin Bilim Akademisi (CAS) Başkanı Hou Jianguo’ya teslim etti. Elde edilen örnekler törenin ardından CAS yönetimindeki Ulusal Astronomik Gözlemevleri laboratuvarlarına araştırmak üzere teslim edildi. CNSA yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Çin’in Chang’e-5 sondasının Ay yüzeyinden yaklaşık bin 731 gram numune aldığı belirtildi. CNSA, bilimsel araştırmaları koordine ve teşvik etmek, aynı zamanda yurtiçinden ve yurtdışından daha fazla bilim insanını katılmaya teşvik etmek için Chang’e-5 tarafından elde edilen Ay örnekleri ile ilgili politikalarını açıklayacaklarını bildirdi.

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Çin havacılık tarihindeki en karmaşık ve zorlu görevlerden biri olan Chang’e-5, aynı zamanda 40 yıldan fazla bir süreden sonra gerçekleştirilen dünyanın ilk ay örnekleme görevi unvanına sahip.

İHA


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