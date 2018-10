Charles Aznavour kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü? Ermeni kökenli Charles Aznavour 94 yaşında hayatını kaybetti. 1970'lerde "Dance in the Old Fashioned Way" ve "She" parçalarıyla İngiltere'de büyük başarı elde eden ünlü sanatçının ölümünün ardından hakkındaki bilgiler merak edilmeye başlandı. Charles Aznavour kimdir?