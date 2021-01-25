20 kişiyi öldürdüğü düşünülen 'Hippi katili' Charles Sobhraj'ın hayatını konu alan BBC- Netflix ortak yapımı 1 Ocak 2021'de izleyiciyle buluştu. 8 bölümden oluşan dizi, öncelikle BBC One ekranlarında yayınlanacak, ardından dijital platformlarda gösterilecek. Tom Shankland’ın yönettiği Toby Finlay ve Richard Warlow’un yazdığı dizinin ikinci bölümünde Türk oyuncu İlker Kaleli'nin yer alması, Türk izleyicilerin de ilgisini kazandı. Sobhraj'ın, Vitali Hakim isimli bir Türk vatandaşının öldürüldüğü de düşünülüyordu. Cinayetlerin en az 10 tanesinin Tayland, Nepal ve Hindistan'da işlendiğine inanılıyor.

Dizinin çekimlerine mart 2020'de covid-19 salgını nedeniyle 5 ay boyunca ara verilmişti. Ara verilene kadar Tayland'da çekimler yapılmıştı. Ağustos 2020'de ise İngiltere'nin Hertfordshire kentinde dizinin çekimleri tamamlandı.

The Serpent oyuncuları

Tahar Rahim- Charles Sobhraj

Jenna Coleman- Marie-Andrée Leclerc

Billy Howle- Herman Knippenberg

Ellie Bamber- Angela Knippenberg (Sonrasında Angela Kane)

Amesh Edireweera- Ajay Chowdhury

Tim McInnerny- Paul Siemons

Chicha Amatayakul- Suda Romyen

İlker Kaleli- Vitali Hakim

Adam Rothenberg - Gilbert Redland

Mini suç- dram dizisi olan The Serpent 1975-1976 yılları arasında genç turistleri öldüren seri katil Charles Sobhraj'ın suçlarını konu alıyor. 1 Ocak'ta yayınlanmaya başlayan dizi 8 bölümden oluşuyor





Charles Sobhraj gerçekte kim?

Hatchand Bhaonani Gurumukh Charles Sobhraj Fransız bir hırsız, dolandırıcı ve seri katildir. Sobhraj, 1970'lerde Güneydoğu Asya'nın Hippi Yolu boyunca Batılı turistleri öldürdü. En çok kurbanlarının kıyafetleri nedeniyle Bikini Katili, kurnazca aldatmacası ve kaçışından dolayı Ayrılan Katil ve Yılan (the serpent) olarak biliniyordu. Daha sonra yakalansa da hayatı hakkında yapılan röportajlardan hep ücret aldı ve cinayetlerle ilgili soruları üstü kapalı cevapladı. Buna rağmen bir yayından 5 milyon dolar aldığı öne sürüldü. Kötü şöhreti sayesinde de kendine servet edindiği düşünülüyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Charles Sobhraj'ın neden hippileri hedef olarak seçtiği veya onlardan neden nefret ettiği sorusuna net bir yanıt vermiş değil. Çünkü kurbanlarının birçoğu sınırlı miktarda parayla dünyayı gezen genç turistlerdi. Sonraki zamanlarda verdiği röportajlarda işlediği cinayetleri "temizlik" olarak tanımladı. Sobhraj'ın bazı kurbanlarını pasaportları için öldürdüğü biliniyor.

İdamdan kurtuldu

1976 yılında Hindistan'da cezaevinde giren Sobhraj, cezasını uzatmak için burada bir kez daha hapisten kaçtı ve kendini yeniden yakalattı. Bu şekilde, Tayland'da hakkında kesinleşmiş olan idam cezasından kurtulmayı başardı.

Sobhraj hakkında, Tayland'da işlediği suçlar nedeniyle yeterli delil toplanabilmiş ve cinayet soruşturması burada mahkemeye taşınmıştı. Ancak bu ülke yasalarına göre şüphelinin 20 sene yakalanamaması, suçlamaların düşmesi anlamına geldiği için olası bir idam cezasından kurtuldu.

Kardeşi Türkiye'ye teslim edildi

Ancak bu suç makinesinin Türkiye ile ilk teması değildi. 1973 yılında Kabil'de hapishaneden kaçtıktan sonra İran üzerinden İstanbul'a geldi. Yunanistan ve Türkiye arasında erkek kardeşi André ile çeşitli suç faaliyetlerine karıştı. Yunanistan'da kimlik sahtekarlığı sırasında ikili yakalandı. Kardeşi Türk yetkililere teslim edilirken Sobhraj, kaçmayı başardı. Sobhraj'ın toplam dört kez cezaevinden kaçtığına inanılıyor.

Leclerc, sevgilisinin suçlarında rol oynadığı suçlamalarını hep reddetti. Cezasının bitimine dört yıl kala yumurtalık kanserine yakalandığı için Hindistan Yüksek Mahkemesi tarafından salıverildi ve geri döndüğü Kanada'da 38 yaşında öldü.

Charles Sobhraj, hayatı boyunca işlediği düşünülen suçların birçoğundan yargılanabilmiş değil.



