Charlize Theron ve Tom Hardy, 'Mad Max' çekimlerini adeta savaş alanına çevirmiş
Hollywood'un iki ünlü oyuncusu Güney Afrikalı yıldız Charlize Theron (46) ile İngiliz aktör Tom Hardy (44), Mad Max filminde başrolü paylaştı. Ünlü oyuncuların film setinde kavga ettiği ve seti savaş alanına çevirdiği ortaya çıktı.
24 Şubat 2022, Perşembe 11:32 Son Güncelleme:
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Yeni çıkan bir kitaptaki iddiaya göre; 2015 yılında 'Mad Max: Fury Road' filminde oynayan Charlize Theron ile Tom Hardy, bekleme krizi yüzünden birbirine girdi.
Theron, seti çok fazla bekletmekle suçladığı Hardy'ye kızınca gördüğü karşılıktan ürktü ve güvende hissetmediği için koruma talep etti. Ünlü oyuncuya sette bir kadın prodüktör eşlik etti.
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