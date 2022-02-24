Yeni çıkan bir kitaptaki iddiaya göre; 2015 yılında 'Mad Max: Fury Road' filminde oynayan Charlize Theron ile Tom Hardy, bekleme krizi yüzünden birbirine girdi.

Theron, seti çok fazla bekletmekle suçladığı Hardy'ye kızınca gördüğü karşılıktan ürktü ve güvende hissetmediği için koruma talep etti. Ünlü oyuncuya sette bir kadın prodüktör eşlik etti.







