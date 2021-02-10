En güzel ve özlü Che Guevara sözleri

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Che Guevara sözleri

Köpeklerin kardeşliği, aralarına kemik atılıncaya kadardır.

İyilik yapmaya devam et. Karşındaki o iyiliğe olmasa bile sen o iyiliğe layıksın.

En kötüsü de ne biliyor musun? Kendine yenilmek, pes etmek.

Hayatta öyle seçimler yap ki kazandığın şeyler, kaybettiklerine değsin.

Arkamdan konuşmaya devam et çünkü karşıma çıkacak kadar büyük değilsin…

Ayakkabılarımın altı delikti; ama üstü her zaman boyalıydı…

İki şeye hakkım var: Özgürlük ve ölüm. Birine sahip olamazsam ötekini isterim, çünkü kimse beni canlı tutsak edemez.

Gerçekçi ol, imkânsızı iste…

Çoğu bana maceracı diyecek, evet öyleyim. Ama farklı bir türden… İnançlarını doğrulamak uğruna, postunu tehlikeye atan türden.

Ölüm seni yanıltmasın. Bir düşün yaşayanları. Alnını korkusuzca kaldır. Kimin yanındasın ve yerin neresi. Ve senin en çaresiz anında tek silahın nedir?

Belki hiç bir şey yolunda gitmedi ama hiçbir şey de beni yolumdan etmedi!

Hayatta öyle seçimler yap ki; kazandığın şeyler, kaybettiklerine değsin.

En önemlisi, kabiliyetinizi koruyabilmeniz, dünyanın neresinde olursa olsun her haksızlığı kendinize karşı yapılmış gibi hissetme kabiliyetinizi. Bu bir devrimcinin en önemli özelliğidir.

Ben Ernesto’ydum sadece Ernesto, siz de sadece bir şey olarak var olursunuz. Che olmayı kendim istedim, sizde inanırsanız olursunuz, inanırsanız.

Tanrı beni dostlarımdan korusun. Düşmanlarımı kendi başıma yenebilirim…

Bir devrimci başkasına atılan tokadı kendi yüzünde hissedendir…

Peşinden gidecek cesaretin varsa, bütün hayaller gerçek olabilir…

Kaybetmekten korkma; bir şeyi kazanman için bazı şeyleri kaybetmelisin. Ve unutma; kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin.

Ölüm nereden ve nasıl gelirse gelsin. Savaş sloganlarımız kulaktan kulağa yayılacaksa ve silahlarımız elden ele geçecekse ve başkaları mitralyöz sesleriyle, savaş ve zafer naralarıyla cenazelerimize ağıt yakacaklarsa ölüm hoş geldi, safa geldi.

Bir şeyi yapmak için, onu çok sevmelisiniz. Bir şeyi sevmek için, ona delicesine inanmalısınız.

Dünyanın neresinde olursa olsun, haksız yere birisinin suratına atılan tokadı kendi suratında hissetmeyen kişinin insanlığından şüphe ederim.

Sevgili dediğin güzelliğiyle seni kendine âşık eden değil, sana kendin olabilme şansını verendir…

En kolayıdır kaybetmek, mesele kazanmak için uğraşmakta. Savaşmadan esir olacağına, savaşarak ölmeli insan aslında.

Ne kadar farklı olursa olsun; sana ait olmayana tenezzül etme ve ne kadar basit olursa olsun senin olandan asla vazgeçme.

Kişi tek başına hareket ettiği sürece bütün hayatını en yüce ideale adama isteği bile hiçbir işe yaramaz…

Unutulmazlar listesinin en başından gelen ünlü devrim insanı Che Guevara'nın akıllara kazınan sözleri, en anlamlı Che Guevara sözleri;

Dizlerimin üzerinde yaşamaktansa, ayaklarımın üzerinde ölmeyi tercih ederim…

Saklayacak bir şeyin yoksa korkacak bir şeyin de yok demektir…

Kaybettiğin tek savaş, uğrunda savaşmaktan vazgeçtiğindir.

Yağmur komünisttir; çünkü herkese eşit yağar. Rüzgâr ise kapitalisttir zayıf olanı yıkar.

Bir çiçeği öldürebilirsiniz ama baharı öldüremezsiniz.

Dik dur ve gülümse. Bırak neden gülümsediğini merak etsinler…

Yoksula gülmedim, zenginliğe özenmedim, faşistleri sevmedim, ezilenleri dövmedim, ben devrimci doğdum, devrimci öleceğim.

Savcı: El Salvador’da ne yapıyordun? Che: Tenimi bronzlaştırıyordum. Savcı: Peki binayı neden havaya uçurdun? Che: Güneşimi kapatıyordu.

Gazeteci Lisa Howard: Bir devrimcinin sahip olduğu en önemli özellik nedir? Diye sorar röportaj sırasında. Che yanıtlar: AŞK. Bu yanıt çok şaşırtmış olmalı ki tekrar etmekten kendini alamaz genç kadın. Aşk? İnsanlık aşkı, doğruluk ve adalet aşkı. Bunları taşımıyorsa benliğinde, gerçek bir devrimci değildir o.

Düşmanın yoksa hayatta hiç başarılı olamadın demektir…

Saklayacak bir şeyin yoksa, korkacak bir şeyin de yok demektir.

Aç insanların karnını doyurduğum zaman bana kahraman diyorlar. Bunların neden aç olduğunu sorduğum zaman ise; bana komünist diyorlar.



