Tamamen kendi zevkinize ve damak tadınıza göre lezzetlendireceğiniz cheesecakeler yapmak oldukça basit. Sevdiklerinize hazırlamak için cheesecake tarifi arıyor ya da cheesecake nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kolay cheesecake tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Cheesecake nasıl yapılır?

heesecake yaparken ilk olarak taban hazırlanır. Tabanı hazırlamak için isteğe göre bisküvi veya un kullanabilirsiniz. Hazırlanan tabanın üst kısmına; peynir, şeker, irmik ve un ile hazırlanan harç eklenir. Cheesecake, isteğe göre sıcak veya soğuk bir şekilde servis edilir. Sıcak bir cheesecake hazırlamak için, fırın tepsisi su ile doldurulur ve cheesecake tepsinin üstüne yerleştirilir. Böylece buharda yavaş yavaş pişmesi sağlanır. Soğuk cheesecake ise, pişirilmeden hazırlanır. Tüm malzemeler karıştırılır ve kek haline getirilir. Üst kısmı krema ve sos ile süslenir.

Cheesecake yapımında hangi peynir tercih edilmeli?

Öncelikle orijinal cheesecake tarifinde mascarpone peyniri kullanılır. Fakat bazı ülkeler kendilerine özgü peynirlerini kullanarak daha farklı tatlar ortaya çıkartmıştır. İtalya'da bu tarif için en çok ricotta peyniri kullanılırken, Almanya'da kaymağa benzeyen quark peyniri tercih edilir. Amerika'da ise philedelphia peynirine yer verilir. Özellikle yağlı peynir kullanmak istemeyenlerin en fazla tercih ettiği peynirlerden biridir. Ülkemizde genellikle az yağlı krem peynir veya labne peyniri kullanılır. Farklı bir kıvam elde etmek için lor peynirini de deneyebilirsiniz.



