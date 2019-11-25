Chefs' Arena'nın 1. bölüm fragmanı yayınlandı
Mutfakta en iyi kim? Kadınlar mı, erkekler mi? Gerçek mutfak, gerçek restoran ve gerçek müşteriler! Mutfağın hakimi yetenekli şeflerimiz Pınar İshakoğlu ve Sina Büdeyri ile restoranın patronu Batuhan Piatti...
Chefs' Arena 1. Bölüm Fragmanı yayında! Chef’s Arena cumartesi akşamı saat 20.00'da Kanal D'de başlıyor!
Mutfakta en iyi kim? Kadınlar mı, erkeler mi? Gerçek mutfak, gerçek restoran ve gerçek müşteriler! Mutfağın hakimi yetenekli iki şef ve bir patron! Yarışmacılar kazanmak için çok ter dökecek! Bu restoranda sadece en iyiler yarışabilir!