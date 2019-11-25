Chefs' Arena 1. Bölüm Fragmanı yayında! Chef’s Arena cumartesi akşamı saat 20.00'da Kanal D'de başlıyor!

Mutfakta en iyi kim? Kadınlar mı, erkeler mi? Gerçek mutfak, gerçek restoran ve gerçek müşteriler! Mutfağın hakimi yetenekli iki şef ve bir patron! Yarışmacılar kazanmak için çok ter dökecek! Bu restoranda sadece en iyiler yarışabilir!



