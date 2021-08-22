Futbol Chelsea, Arsenal'ı 2-0 mağlup etti

Chelsea, Arsenal'ı 2-0 mağlup etti

Futbol

Chelsea, Arsenal'ı 2-0 mağlup etti

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Chelsea, Arsenal'ı 2-0 mağlup etti.

22 Ağustos 2021, Pazar 23:51 Son Güncelleme:
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Londra derbisinde Arsenal, Chelsea'yi ağırladı. Chelsea'ye 7 yıl sonra geri dönen Lukaku, ikinci dönemindeki ilk maçına golle başladı. Lukaku ile 15. dakikada öne geçen Chelsea, James'in 35. dakikada kaydettiği golle mücadeleden galip ayrıldı.

Liverpool, Brighton ve Tottenham'dan sonra Chelsea de puanını 6'ya çıkardı.​

AA


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