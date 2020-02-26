Chelsea, Bayern Münih'e dayanamadı: 3-0
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Chelsea, evinde Bayern Münih'i ağırladı. İlk yarısı golsüz biten maçın ikinci yarısında tam anlamıyla Münih şovu vardı. 90 dakika Almanlar'ın 3-0'lık üstünlüğüyle bitti.
26 Şubat 2020, Çarşamba 10:19 Son Güncelleme:
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Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, son 16 turunun ilk maçında Chelsea'yi dağıttı. Çeyrek finale yükselme mücadelesinde büyük avantaj yaklayan Münih, rövanş maçında bir mucize yaşamaması halinde çeyrek finale adını yazdıracak.
Frank Lampard, topu rakibine verip kapalı bir oyun tercih etmesine rağmen farklı mağlubiyetten kurtulamadı.
Maçın ilk yarısında kalesini gole kapatmayı başaran Chelsea, ikinci yarıda sadece 3 dakikada 2 gol yiyerek çözüldü.
Gnabry'nin 51. ve 54. dakikadaki golleriyle öne geçen Bayern Münih'te son sözü 76. dakikada Lewandowski söyledi.
Gnabry 2 gol, Lewandowski ise 2 asist 1 golle geceye damga vuran isimler oldu.
Bayern Münih'in Chelsea'ye attığı en güzel goller