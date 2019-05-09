Chelsea Eintracht Frankfurt maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Chelsea Eintracht Frankfurt maçı için nefesler tutuldu. 1-1'in rövanşında Bu sefer Chelsea, Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Frankfurt'u konuk ediyor. Maçın kritik olması futbola ilgi duyan vatandaşların da "Chelsea Eintracht Frankfurt maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusunu sormasına neden oluyor.