Chelsea Eintracht Frankfurt maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Chelsea Eintracht Frankfurt maçı için nefesler tutuldu. 1-1'in rövanşında Bu sefer Chelsea, Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Frankfurt'u konuk ediyor. Maçın kritik olması futbola ilgi duyan vatandaşların da "Chelsea Eintracht Frankfurt maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusunu sormasına neden oluyor.
UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Chelsea sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak. İngiliz devine her türlü galibiyet yararken bol gollü beraberlik ise Alman temsilcisini finale yükseltecek. Maçın bir hayli çekişmeli geçmesi bekleniyor. Bu nedenle futbolseverler de maçın başlama saatini ve kanalını araştırıyor.
CHELSEA EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN?
Chelsea Eintracht Frankfurt maçı bu akşam saat 22.00'de Stamford Bridge'de oynanacak. Mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yaınlanacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Morcos Alonso, Jorginho, Kovacic, Loftus Cheek, Pedro, Hazard, Giroud
Eintracht Frankfurt: Trapp, Hasebe, Hinteregger, Abraham, Danny da Costa, Willems, Gelson Fernandes, Rode, Kostic, Rebic, Haller