Futbol Chelsea ile Liverpool 2-2 berabere kaldı

Chelsea ile Liverpool 2-2 berabere kaldı

Futbol

Chelsea ile Liverpool 2-2 berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasındaki nefes kesen maçta Chelsea ile Liverpool 2-2 berabere kaldı.

02 Ocak 2022, Pazar 21:39 Son Güncelleme:
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Stamford Bridge'de oynanan maç, büyük heyecana sahne olurken ilk yarıda atılan 4 golle ekipler sahadan birer puanla ayrıldı. Her anı nefes kesen maçta ilk gol 9. dakikada Sadio Mane'den geldi ve Liverpool, Chelsea karşısında 1-0 öne geçti.

Müsabakanın 26. dakikasında Liverpool'da bu kez sahneye çıkan isim Mısırlı yıldız Mohamed Salah olurken skor 2-0'a geldi Stamford Bridge adeta buz kesti.

2 golün şokunu atlatan Chelsea, 42. dakikada Mateo Kovacic'in harika golüyle farkı 1'e indirdi.

Maviler'in kullandığı köşe vuruşunda Liverpoollu futbolcuların uzaklaştırmak istediği topa ceza sahası çizgisi üzerinden gelişine harika bir vuruş çıkaran Kovacic, takımını ilk golünü atarak geri dönüş fitilini ateşledi.

Ataklarını sıklaştıran Chelsea, bu kez Christian Pulisic'in 45+1. dakikadaki golüyle skoru 2-2 yaptı.

Maçın ikinci yarısında iki ekip de öne geçmek adını birçok gol pozisyonuna girse de kaleciler Mendy ve Kelleher skorun değişmesine izin vermedi.

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