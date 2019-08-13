Chelsea ile Liverpool hazırlıklarını tamamladı

İngiliz ekibi Chelsea, UEFA Süper Kupa karşılaşması için son antrenmanını mücadelenin oynanacağı Vodafone Park'ta gerçekleştirdi.

Teknik direktör Frank Lampard yönetimindeki idmanda Chelsea oyuncuları, koşunun ardından pas çalışması yaptı. İkinci bölümde taktik uygulamalar üzerinde duran Chelsea, yarı sahada oynadığı çift kale maçla idmanı bitirdi.

Hafif sakatlıkları bulunan ve bugünkü karşılaşmanın ilk 11'inde yer almaları beklenmeyen N'Golo Kante, Antonio Rudiger ve Willian da çalışmaya katıldı.

İngiliz ekibinde sakatlıkları bulunan Callum Hudson-Odoi, Ruben Loftus-Cheek ve Reece James, bugünkü karşılaşmada görev alamayacak.

Chelsea'nin Liverpool mücadelesine Kepa Arrizabalaga, Cesar Azpilicueta, Andreas Christensen, Kurt Zouma, Emerson Palmieri, Jorginho, Mateo Kovacic, Christian Pulisic, Ross Barkley, Pedro, Olivier Giroud muhtemel 11'iyle çıkması bekleniyor.

Bu arada, Ampute Genç Milli Futbol Takımı oyuncuları da idmanı saha kenarından izledi. Milli oyuncular, antrenman sonunda da Chelsea'nin futbolcularıyla bir araya gelme ve sohbet etme fırsatı buldu. Milliler, İngiliz ekibi oyuncularıyla fotoğraf da çektirdi.

Liverpool da hazırlıklarını tamamladı

Chelsea ile karşı karşıya gelecek Liverpool da karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Maçın oynanacağı Vodafone Park'ta karşılaşma için son idmanını yapan İngiliz ekibinin oyuncuları, neşeli bir çalışma gerçekleştirdi. Pas çalışmasıyla antrenmana başlayan futbolcular, kanat organizasyonlarının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı.

Sakatlıkları bulunan Alisson Becker, Nathaniel Clyne ve Dejan Lovren, bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek.

Liverpool'un bugünkü karşılaşmaya şu muhtemel 11'le çıkması bekleniyor:

Adrian, Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andy Robertson, Fabinho, Jordan Henderson, Naby Keita, Sadio Mane, Roberto Firmino, Muhammed Salah.

Bu arada, Ampute Genç Milli Futbol Takımı oyuncuları, Liverpool antrenmanını da takip etti. Liverpool oyuncuları, milli oyuncularla yakından ilgilendi. Ampute genç milli takım futbolcuları, özellikle Liverpool'un yıldız oyuncusu Muhammed Salah'a büyük ilgi gösterdi ve kendisiyle bol bol fotoğraf çektirdi.

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp da genç millilerle sohbet edip formalarını imzaladı.

İngiliz temsilcisinin teknik heyeti ve oyuncularıyla ampute genç milli takım futbolcuları toplu görüntü verdi.

AA