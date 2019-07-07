Chelsea'den Loftus-Cheek'e yeni sözleşme

Londra ekibi, 23 yaşındaki futbolcusu Ruben Loftus-Cheek ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

07 Temmuz 2019, Pazar 00:10 Son Güncelleme:
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Chelsea'den Loftus-Cheek'e yeni sözleşme

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, orta saha oyuncusu Ruben Loftus-Cheek ile sözleşme yeniledi. 

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık yeni sözleşme imzalandığı kaydedildi.

24 MAÇTA GÖREV ALDI

Chelsea'de geçen sezon ligde 24 maçta forma şansı bulan ve 6 gol atan Loftus-Cheek, şampiyonluğa ulaştıkları UEFA Avrupa Ligi'nin finalinde sakatlığı nedeniyle yer alamamıştı.

İngiliz ekibi, hafta içinde eski futbolcusu Frank Lampard'ı teknik direktör olarak takımın başına getirmişti.

AA

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