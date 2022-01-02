Futbol Chelsea'nin süperstarı Lukaku'ya kadro dışı şoku: Liverpool maçında yok

Chelsea'nin süperstarı Lukaku'ya kadro dışı şoku: Liverpool maçında yok

Futbol

Chelsea'nin süperstarı Lukaku'ya kadro dışı şoku: Liverpool maçında yok

Chelsea'de Thomas Tuchel ile sorunlar yaşayan Romelu Lukaku için ayrılık çanları çalıyor. Hocasının taktiğini eleştiren Lukaku, son dönemde ilk 11'e girmekte zaten zorlanırken bir de kadro dışı kaldı.

02 Ocak 2022, Pazar 15:42 Son Güncelleme:
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Chelsea'nin bugün Liverpool ile oynayacağı zorlu maçın kadrosuna alınmayan Belçikalı yıldız, Chelsea'den ayrılabilir. Romelu Lukaku önceki gün Sky Sport'a konuşmuş ve "Thomas Tuchen bana uygun bir taktik tercih etmiyor" diyerek Alman hocayı eleştirmişti.

Bu sözlerin ardından Liverpool maçı kadrosuna adı yazılmayan oyuncu için Inter'e döneceği iddiaları var.

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