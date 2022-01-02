Chelsea'nin bugün Liverpool ile oynayacağı zorlu maçın kadrosuna alınmayan Belçikalı yıldız, Chelsea'den ayrılabilir. Romelu Lukaku önceki gün Sky Sport'a konuşmuş ve "Thomas Tuchen bana uygun bir taktik tercih etmiyor" diyerek Alman hocayı eleştirmişti.

Bu sözlerin ardından Liverpool maçı kadrosuna adı yazılmayan oyuncu için Inter'e döneceği iddiaları var.