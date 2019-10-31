Cher, Hakan Akkaya tasarımı ceket giydi

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73 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Cher, tarzında Türk esintilerine yer verdi.

Kendi parfüm markasının reklam filmi için kamera karşısına geçen moda ikonu, Hakan Akkaya'nın 2019-20 sonbahar-kış koleksiyonundan ışıltılarıyla göz dolduran ceketini giydi.

Tarzıyla her daim zamanın ötesinde olan Cher'in bu tercihi, hem göze hem de gönüllere hitap etti.

Hakan Akkaya, Instagram hesabından Cher'in reklam filmini paylaşarak başarısını duyurdu.

Ünlü şarkıcının reklam filmindeki styling'i Marjan Malakpour'a ait.



