Chernobyl dizisinin yönetmeni Johan Renck, The Last of Us’ın pilot bölümünü yönetecek. Discussing Film’e bir röportaj veren Renck, The Last of Us’ta idari yapımcı olarak Mazin’e katılacağını ve en azından pilot bölümün başındaki isim olacağını açıkladı. Renck, bunun haricinde şu an için herhangi bir şey söyleyemeyeceğini ifade etti.

Naughty Dog tarafından geliştirilen oyun, video oyun tarihinin en büyük başarılarından biri olarak kabul ediliyor. Buna ek olarak bir filme ya da TV dizisine uyarlanabilecek yapımlardan bir tanesi arasında görülüyordu.

Mazin ile dizideki karakterlere nasıl yaklaştıklarını da anlatan Renck, Joel ve Ellie’nin popüler kültürde ikonik karakterler olduğunu ve ekranda nasıl resmedilecekleri konusunda insanların beklentileri olduğunun farkında olduklarını söyledi. Renck, Mazin ile birlikte Druckmann’la sürekli temasa geçtiklerini söylerken oyundaki karakterlerin, kitaptaki karakterlere göre uyarlanmasının daha zor olduğunu da ifade etti.

Chernobyl’de Mazin ile işbirliğinin ne kadar verimli olduğu göz önüne alındığında, Renck'in The Last Of Us'a katılıması şaşırtıcı değil.

Dizinin 2021'de gelmesi sürülmesi bekleniyor. The Last of Us Part II oyunu ise 19 Haziran 2020’de oyunseverlerle buluşacak.