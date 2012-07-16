Chevrolet Cruze Station Wagon ile Cruze ailesi tamamlandı

Chevrolet’nin kompakt sınıf temsilcisi Cruze’un station wagon versiyonu Ekim ayından itibaren Türkiye’de satılacak. Almanya’da deneme fırsatını bulduğumuz otomobil, Cruze hayranları için bir de sürpriz barındırıyor. Tulu DARICAN / Köln-Almanya

2009 yılında lansmanı yapılan Cruze, Chevrolet markasının dünya çapındaki en başarılı modeli oldu. 2012'nin ilk çeyreğine kadar dünya genelinde 1,3 milyon adet satılan model ailesine station wagon versiyon da eklendi.

Sedan versiyonla aynı yüzü paylaşan model yine sert hatları ile dikkat çekiyor. Arka kısı duruşunun vurguladığı otomobilde, güçlü bir içbükey omuz hattı ve D sütununa doğru giderek alçalan tek kemerli bir tavan bulunuyor. Çiftli ızgara ve ortada bulunan altın papyon station wagonun bir Chevrolet olduğu ortaya koyuyor. Güçlendirilmiş ön tampon ve üzerindeki sis lambaları ve yeni tasarlanan yuvaları otomobilin spor görüntüsünü vurguluyor.

Yeni Chevrolet Cruze Station Wagon’un arka kısmında ise, bagaj kapağının eğimli açısı, yine eğimli olan ön kısmın dinamik görünümünü tamamlıyor. Cruze Station Wagon’lar yeni beş kollu 16 inç alüminyum alaşımlı çelik jant tasarımıyla birlikte sunulacak.

MyLink ile bir ilk olacak

Yeni bir bilgi-eğlence sistemi olan Chevrolet Mylink, Chevrolet Cruze ile birlikte Ekim ayından itibaren sunulacak. Sistem, akıllı telefonun özelliklerini araca taşıyor. Chevrolet MyLink akıllı telefondaki içeriği yedi inçlik, yüksek çözünürlüklü, tam renkli dokunmatik bir ekranda bir araya getiriyor. MP3 çalar, iPod, iPad gibi dijital medyaçalar bağlantısı, USB veya Bluetooth üzerinden sağlanacak. Ayrıca USB veya Bluetooth bağlantısı kullanmayan bazı kişisel müzik çalar ve akıllı telefonlar için Chevrolet MyLink’e özel bir bağlantı seçeneği de olacak. Mylink sistemi, telefon araması yaparken aranacak kişinin ismini hafızadan seçme, arama tuşuna dokunma, aramayı araç hoparlörlerinden gerçekleştirme ve böylelikle bir numarayı elle çevirmek gibi zahmetli bir süreçten kurtulma; kişisel müzik listelerine, fotoğraf galerilerine, telefon rehberlerine ve cihaz hafızasında saklanan diğer medya uygulamalarına ve verilere kolay erişim; otomobil hareket halinde değilken videoların ve kişisel slayt gösterilerinin hafızadan gösterimi, yakın gelecekte ihtiyaca yönelik olarak sunulacak farklı uygulamalar ile Chevrolet MyLink sisteminin kişiselleştirilmesine imkan sağlıyor.

LG electronics tarafından üretilen yedi inçlik renkli dokunmatik ekran sade ve sezgisel bir tasarıma sahip. Ekran, her biri kolaylıkla seçilebilen komut listelerinden oluşan beş ayrı menü içeriyor. Chevrolet MyLink müzik sistemi direksiyondan kumanda edilebiliyor ve dijital müzik yayını (DAB) için de kullanılabiliyor. Aracın içerisindeki altı hoparlör ise, tüm yolculara mükemmel bir ses kalitesi sunmayı hedefliyor. Ayrıca bir arka görüş kamerası Chevrolet MyLink sistemine sahip station wagon araçlarla birlikte standart olarak sunulacak.

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Karoser bahane, yeni motor şahane

Chevrolet, station wagon Cruze ile motor gamına yepyeni bir motoru da dahil ediyor. Cruze station wagon Türkiye’de sadece 1.4 litrelik turbo beslemeli motorla satılacak. Bu motor 4900 d/d’de 140hp güç, 1850 d/d’den itibarense 200Nm tork üretiyor. Fabrika verilerine göre 0-100 km/s hızlanmasını 9.5 saniyede tamamlayan aracın yakıt tüketimi ise 5.7 litre. Araç sadece 6 kademeli manuel şanzımanla ticarileştirilecek. Almanya, Köln’de yaptığımız test sürüşünde bu motorun araç ile çok uyumlu olduğunu gözlemledim. Cruze sedan modelindeki 1.6 litrelik atmosferik motora göre canlı bir karakter çizen yeni motor, ekonomik yapısıyla da göz doldurdu. Şehir içi ve dışı karışık 100 km’lik kullanımım sonucunda yol bilgisayarında gördüğüm 7 litrelik ortalama tüketim değeri Cruze fanatiklerini sevindirecektir. Sedan ve hatchback modeli almak isteyenlere ama motor konusunda çekince yaşayanlara da müjde vermek isterim. 1.4 litrelik turbo motor 2013 yılıyla birlikte sedan ve hatchback Cruze’da da sunulacak.

Yükleme hacmi yeterli mi?

Chevrolet Cruze Station Wagon, karoserinin avantajını yolculara yaşatıyor. Halı kaplı bagajın temel hali 1.024 mm uzunluğa sahip ve pencere hizasına kadar 500 litre yük kapasitesi sunuyor. Arka koltuklar (60/40 oranında) katlanarak düz hale getirildiğinde, otomobil tavan hizasına kadar 1.478 litre yük kapasitesine sahip oluyor. Bunun yanında bagaj kapağı yukarı tamamen açılabildiğinden yükleme ağzı konusunda da sorunsuz. Ayrıca bagajda sunulan yük bağlama aparatları da önemli öğelerden bir kaçı olarak karşımıza çıkıyor.

Cruze station wagon’un iç mekanında da küçük gözler ihmal edilmemiş. İç mekanda şişe koyulabilecek entegre kapı cepleri (ön kısım için 1,5 litre, arka kısım için 0,5 litre), geniş, aydınlatmalı iki raflı bir torpido gözü, ince bir dizüstü bilgisayarı taşıyabilecek genişliğe sahip koltuk arka cepleri ve gösterge panelinde daha küçük eşyaların koyulabileceği bir bölme yer alıyor.





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