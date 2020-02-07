Chia tohumlu omlet tarifi: Chia tohumlu omlet nasıl yapılır?
Chia tohumu tüketmek bütün dünyada giderek yaygınlaşıyor. İçerisinde bulunan omega-3 yağları ve içerdiği bol lif sayesinde oldukça tercih edilen chia tohumu bir çok tarifle tüketilebilir. Chia tohumlu omlet tarifi hem diyet listenize uygun bir tarif hem de oldukça sağlıklı. Eğer chia tohumlu omlet tarifi arıyor yada chia tohumlu omlet nasıl yapılır merak ediyorsanız "chia tohumlu omlet tarifi, chia tohumlu omlet nasıl yapılır " detaylar haberimizde.
07 Şubat 2020, Cuma 12:00 Son Güncelleme:
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Diyetinizi bozmadan sağlıklı omlet tüketmek istiyorsanız chia tohumlu omlet tarifi tam size göre olacaktır.Eğer chia tohumlu omlet tarifi arıyor yada chia tohumlu omlet nasıl yapılır merak ediyorsanız "chia tohumlu omlet tarifi, chia tohumlu omlet nasıl yapılır" detaylar haberimizde.
Chia tohumlu omlet tarifi
Chia tohumlu omlet malzemeleri
-1 yemek kaşığı chia tohumu
-2 yumurta
-2 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri
-Yarım bardak süt
Chia tohumlu omlet yapılışı:
Chia tohumlarını sütle karıştırın ve bir kabın içerisinde tohumların iyice sütü emmesini bekleyin. Yumurtayı biraz tuz ve karabiberle çırpın, üzerine sütlü chia karışımınızı ekleyin. Karışımı ısıttığınız yağlı tavaya dökün ve üzerine kaşar peynirlerini serperek pişirin.