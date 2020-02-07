Chia tohumlu omlet tarifi: Chia tohumlu omlet nasıl yapılır?

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Chia tohumlu omlet tarifi

Chia tohumlu omlet malzemeleri

-1 yemek kaşığı chia tohumu

-2 yumurta

-2 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

-Yarım bardak süt

Chia tohumlu omlet yapılışı:

Chia tohumlarını sütle karıştırın ve bir kabın içerisinde tohumların iyice sütü emmesini bekleyin. Yumurtayı biraz tuz ve karabiberle çırpın, üzerine sütlü chia karışımınızı ekleyin. Karışımı ısıttığınız yağlı tavaya dökün ve üzerine kaşar peynirlerini serperek pişirin.