Chia Tohumu mucizesi şimdi yağıyla karşınızda

Chia Tohumu Yağı Nasıl Kullanılır?

Günümüzün popüler tüketim ürünlerinden. Yüksek protein, lif ve Omega 3/6 değerli yağ asitleri içerentarafından soğuk presleme yöntemi ile %100 doğal, yüksek kalitedeki, yüksek dumanlanma derecesine sahip bir yağ olarak soğuk tüketimin yanında pişirme yağı olarak da son derece sağlıklı bir alternatif.Superfoods olarak bilinen, işlenmiş gıda tüketimine bir nevi alternatif olarak doğmuş, besleyici değerleri, içeriğindeki antioksidan, vitamin ve mineral değerleri çok yüksek olan ürünlerden biri olan chia tohumu, yeni nesil bir ürün olan yağı ile günlük tüketilen yağlara iyi bir alternatif olarak soğuk pres yöntemi ile üretildi.Chia Tohumu Yağını, sabahları 1 tatlı kaşığı alabileceğiniz gibi aynı zamanda tüm yemek, salata ve mezelerinizde güvenle kullanabilirsiniz.Yemeklik yağ olarak da kullanılabilen chia tohumu yağı, yüksek dumanlanma derecesi ile kızartma, sıcak yemek ve hamur işlerinde de kullanılabilir.Cilt kullanımlarınızda chia tohumunu ister doğrudan isterseniz de cilt nemlendiricinizin içerisine birkaç damla katarak kullanabilirsiniz.Chia tohumu yağından bir miktar doğrudan elinize alarak cildinize masaj yaparak kullanabilirsiniz.Aynı zamanda tırnak bakımı için tırnaklarınıza haftada bir kez uygulayabilirsiniz.