Chia Tohumu mucizesi şimdi yağıyla karşınızda
Zengin lif, protein, Omega 3 ve Omega 6 kaynağı Chia Tohumu, şimdi Chia Tohumu yağı olarak karşınızda!
Günümüzün popüler tüketim ürünlerinden Chia Tohumu Yağı şimdi Minerra Cure ailesinin yeni üyesi olarak karşınızda. Yüksek protein, lif ve Omega 3/6 değerli yağ asitleri içeren chia tohumu yağı vegan ve vejeteryan beslenme için de çok önemli bir gıda alternatifi.
Minerra Cure tarafından soğuk presleme yöntemi ile %100 doğal, yüksek kalitedeki chia tohumlarından üretilen Minerra Cure Chia Tohumu Yağı, yüksek dumanlanma derecesine sahip bir yağ olarak soğuk tüketimin yanında pişirme yağı olarak da son derece sağlıklı bir alternatif.
Superfoods olarak bilinen, işlenmiş gıda tüketimine bir nevi alternatif olarak doğmuş, besleyici değerleri, içeriğindeki antioksidan, vitamin ve mineral değerleri çok yüksek olan ürünlerden biri olan chia tohumu, yeni nesil bir ürün olan yağı ile günlük tüketilen yağlara iyi bir alternatif olarak soğuk pres yöntemi ile üretildi.
Düzenli Chia tohumu tüketirseniz...
Chia Tohumu Yağını, sabahları 1 tatlı kaşığı alabileceğiniz gibi aynı zamanda tüm yemek, salata ve mezelerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
Yemeklik yağ olarak da kullanılabilen chia tohumu yağı, yüksek dumanlanma derecesi ile kızartma, sıcak yemek ve hamur işlerinde de kullanılabilir.
Cilt kullanımlarınızda chia tohumunu ister doğrudan isterseniz de cilt nemlendiricinizin içerisine birkaç damla katarak kullanabilirsiniz.
Chia tohumu yağından bir miktar doğrudan elinize alarak cildinize masaj yaparak kullanabilirsiniz.
Aynı zamanda tırnak bakımı için tırnaklarınıza haftada bir kez uygulayabilirsiniz.
Minerra Cure tarafından soğuk presleme yöntemi ile %100 doğal, yüksek kalitedeki chia tohumlarından üretilen Minerra Cure Chia Tohumu Yağı, yüksek dumanlanma derecesine sahip bir yağ olarak soğuk tüketimin yanında pişirme yağı olarak da son derece sağlıklı bir alternatif.
Superfoods olarak bilinen, işlenmiş gıda tüketimine bir nevi alternatif olarak doğmuş, besleyici değerleri, içeriğindeki antioksidan, vitamin ve mineral değerleri çok yüksek olan ürünlerden biri olan chia tohumu, yeni nesil bir ürün olan yağı ile günlük tüketilen yağlara iyi bir alternatif olarak soğuk pres yöntemi ile üretildi.
Düzenli Chia tohumu tüketirseniz...
Chia Tohumu Yağı Nasıl Kullanılır?
Chia Tohumu Yağını, sabahları 1 tatlı kaşığı alabileceğiniz gibi aynı zamanda tüm yemek, salata ve mezelerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
Yemeklik yağ olarak da kullanılabilen chia tohumu yağı, yüksek dumanlanma derecesi ile kızartma, sıcak yemek ve hamur işlerinde de kullanılabilir.
Cilt kullanımlarınızda chia tohumunu ister doğrudan isterseniz de cilt nemlendiricinizin içerisine birkaç damla katarak kullanabilirsiniz.
Chia tohumu yağından bir miktar doğrudan elinize alarak cildinize masaj yaparak kullanabilirsiniz.
Aynı zamanda tırnak bakımı için tırnaklarınıza haftada bir kez uygulayabilirsiniz.