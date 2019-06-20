Chicharito transferinde resmi açıklama geldi

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu’nun ödül töreninde “Transfer görüşmesini yarıda bıraktım. Meksikalılar beni şirkette bekliyor.” ifadelerinin ardından Chicharito'nun Sarı Kırmızılılar'a transfer olacağına yönelik iddialar alev almıştı.

GÜNDEM YARATAN AÇIKLAMA

Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da forma giyen 31 yaşındaki Meksikalı santrforla ilgili olaraksa gündem yaratan bir açıklama geldi. MLS ekiplerinden Austin FC'nin sahibi Anthony Precourt, Austin's Soccer Pod'a yaptığı açıklamada yıldız isme talip olduklarını şu sözlerle açıkladı:

"Chicharito, bizim için çok özel bir transfer olur. Herkes gibi beni de heyecanlandırır. Kendisi, hedeflediğimiz ve kadromuza katmak için her şeyi yapabileceğimiz tipte bir oyuncu.

"Sanıyorum ki West Ham ile bir yıllık kontratı kaldı ve MLS'ten başka kulüpler de kendisiyle ilgileniyor. Ancak şunu kesinlikle söyleyebilirim ki gelecek yıllarda Chicharito'yu almak için son derece aktif olacağız."