Chloe Loughnan, annesi ile bikinili fotoğrafını paylaştı

Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan, 42 yaşındaki annesi Lucy ile bikinili fotoğrafını “Annem de öyle pozlar seviyor” notuyla paylaştı. İlaç mümessili olan Lucy Loughnan, düzgün fiziğiyle kızı Chloe’yi bile gölgede bıraktı.

Fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum geldi:

- O senin annense ben de bişey bilmiyorum.

- Anneye bak sen!

- Annesine bak kızını al diye buna denir. Maşallah anne kıza.

- Bence anne değil abla.

- İnanmıyorum ananen olduğuna.

- Vay be anne kız maşallah.

"Süper kaynana"

Eski kayınvalidesinden 5 yaş büyük olan Serdar Ortaç, Lucy’ye ‘Süper kaynana’ lakabını takmıştı. Üç çocuk annesi Lucy Loughnan, geçtiğimiz yıl “Kızımla aramızda 17 yaş var. Birlikte büyüdük." açıklamasını yapmıştı.

"Kayınpederinden iki yaş büyük"

Chloe Loughnan verdiği bir röportajda "Biri bana İstanbul'da yaşayacağımı, 42 yaşında bir popstar ile birlikte olacağımı söylese inanmazdım. Artık benim için her şey mümkün. Benim aşkım kayınpederinden iki, kayınvalidesinden ise beş yaş büyük" demişti.