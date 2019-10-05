Chloe Loughnan evlilik defterini kapattı
Serdar Ortaç (49), Haziran 2014’te evlendiği İrlandalı model Chloe Loughnan’dan (27) geçen ağustosta boşanmıştı
Ayrılık sonrası önce Dubai’ye, ardından ülkesi İrlanda’ya giden Chloe Loughnan İstanbul’a döndü.
'Yalnız ve mutluyum'
Chloe “Yeniden evlenmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna “Daha yeni boşandım. Yalnız ve mutluyum. Şu anki düşüncem; bir daha evlenmemek” yanıtını verdi.
Ali Keser/ POSTA
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