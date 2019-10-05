Chloe Loughnan evlilik defterini kapattı

Serdar Ortaç (49), Haziran 2014’te evlendiği İrlandalı model Chloe Loughnan’dan (27) geçen ağustosta boşanmıştı

05 Ekim 2019, Cumartesi 09:47 Son Güncelleme:
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Chloe Loughnan evlilik defterini kapattı

Ayrılık sonrası önce Dubai’ye, ardından ülkesi İrlanda’ya giden Chloe Loughnan İstanbul’a döndü.

'Yalnız ve mutluyum'

Chloe “Yeniden evlenmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna “Daha yeni boşandım. Yalnız ve mutluyum. Şu anki düşüncem; bir daha evlenmemek” yanıtını verdi.

Ali Keser/ POSTA


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