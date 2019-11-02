Chloe Loughnan konuştu: Eski eşim beni neden sustursun?

Ali KESER/ POSTA

İrlandalı model Chloe Loughnan, Haziran 2014’te evlendiği şarkıcı Serdar Ortaç’tan ağustosta boşanmıştı.

Yiğit Marcus Aral ile flört etmeye başladığı söylenmişti

Ayrılık sonrası adı sık sık aşk dedikodularına karışan Chloe'nin geçen günlerde de Survivor yarışmacısı Yiğit Marcus Aral ile flört etmeye başladığı söylenmişti.

'Kalbim boş'

Chloe “Sabretmeye çalışıyorum ama olmuyor. Yanlış haberler, insanın hayatını mahvediyor, kalbim boş” dedi.

'Serdar böyle bir şey yapmaz'

Eski eşi Serdar Ortaç’ın konuşma yasağı getirdiği iddialarına da şu yanıtı verdi:

“Ne yasağı? Benim haberim yok. Serdar böyle bir şey yapmaz. Neden susturmaya çalışsın ki, zaten gereksiz konuşan biri değilim.”





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