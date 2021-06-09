Serdar Ortaç'ın eski eşi, İrlandalı manken Chloe Loughnan, geçtiğimiz günlerde ülkesinin tanınmış futbolcularından Andy O'Connell ile yeni bir aşka yelken açmıştı. 28 yaşındaki güzel, şimdi de Miami'deki bir ajansla anlaşma imzaladı.

Ajans için verdiği yeni pozları sosyal medya hesabından yayınlayan model, takipçilerinden binlerce beğeni ve çok sayıda yorum aldı.







