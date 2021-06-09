Chloe Loughnan Miami'deki bir ajansla anlaştı
2019 yılında şarkıcı Serdar Ortaç'la evliliği tek celsede bitiren Chloe Loughnan, Miami'de bulunan bir ajansla anlaşma imzaladığını bikinili pozunu paylaşarak duyurdu.
09 Haziran 2021, Çarşamba 16:27 Son Güncelleme:
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Serdar Ortaç'ın eski eşi, İrlandalı manken Chloe Loughnan, geçtiğimiz günlerde ülkesinin tanınmış futbolcularından Andy O'Connell ile yeni bir aşka yelken açmıştı. 28 yaşındaki güzel, şimdi de Miami'deki bir ajansla anlaşma imzaladı.
Ajans için verdiği yeni pozları sosyal medya hesabından yayınlayan model, takipçilerinden binlerce beğeni ve çok sayıda yorum aldı.
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