Chloe Loughnan: Serdar bana şarkı mı yapmış?

İstinyePark’taki bir kafeden çıkarken görüntülenen Chloe “Serdar’la ilgili çıkan haberleri artık takip etmiyorum. Söylentiler, iddialar neden hâlâ bitmiyor anlamıyorum. Ayrılalı uzun zaman oldu. Daha niye ikimizle ilgili haber yapılıyor ki? Bu böyle ne kadar sürecek? Boşandıktan sonra 2-3 kez telefonla konuştuk. Sağlığını sordum o kadar. Ama hiç bir araya gelmedik” dedi.

'Ne yazdı acaba?'

Chloe Loughnan “Serdar Bey sizi özlediğini söyledi. Bu sebeple şarkı bile yaptı. Dinlediniz mi?” sorusu karşısında şaşırdı. Chloe “Gerçekten mi? Bana şarkı mı yapmış! İlk kez sizden duydum. Haberim yoktu. Merak ettim şarkıyı, ama dinlemedim. Ne yazdı acaba?” dedi. Habercilerin “Yeniden bir araya gelmeniz söz konusu mu?” sorusunu da içtenlikle cevapladı:

“Birbirimize hiç küsmedik. Evliydik ve boşandık. Ama tekrar bir araya gelmeyiz. Yok artık, o iş bitti. Bundan böyle Serdar sadece arkadaşım. Onun da mutlu olmasını gerçekten isterim. Çok iyi insan.”

***Yüzündeki şişlik dikkat çeken Chloe Loughnan’ın dolgu yaptırdığı iddia ediliyor.

Serdar Ortaç'tan beklenmedik tepki

Serdar Ortaç da önceki akşam Bebek’te görüntülendi. “Eski eşiniz Chloe, İstanbul’da. Haberiniz var mı?” sorusuna “Öyle mi, gelmiş mi?” diye cevap verdi. Pop yıldızı “Chloe sizin ona yazdığınız şarkıyı merak ediyor” sözlerine de beklenmedik bir tepki gösterdi:

“Ben mi ona şarkı yazmışım? Yazmadım ki.”

Serdar Ortaç geçen hafta yaptığı röpartajda eski eşine yazdığı şarkının sözlerini şöyle paylaşmıştı:

‘Söyle ona, rahat etsin ben yokken/Suya yazdım ismini, silin gitsin. Başlamadan bitsin her şey vakit varken/Lütfen artık mutlu sonla bu film bitsin’.

***Serdar Ortaç boşanırken Chloe’ye, 1 milyon TL tazminat ödemeyi kabul etti. Bu para için senet imzaladı. Eski eşine her ay 100 bin TL ödüyor.

Hakan Kırarslan/ POSTA





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