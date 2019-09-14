Serdar Ortaç'la boşandıktan sonra Dubai'ye giden Chloe Loughnan, plajda çekilen bikinili fotoğrafını paylaştı.

27 yaşındaki modelin "Benim mutlu yerim" notunu düşmesi dikkat çekti.

"SEVEREK BOŞANDIK"

5 yıllık evliliği 5 dakikada bitiren çift duruşma sonrası, "Severek evlendik, severek boşandık" açıklamasını yapmıştı.

SOYADINI SİLDİ

Boşandıktan sonra bir süre daha 'Ortaç' soyadını kullanmaya devam eden Chloe sosyal medya hesaplarından 'Ortaç' soyadını da kaldırmıştı.

Chloe, şimdi yeni hayatına alışmaya çalışıyor.