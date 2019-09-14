Chloe Loughnan, Serdar Ortaç'ı unuttu
2014 yılında nikah masasına oturan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan, anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Ayrılık sonrası Türkiye'den ayrılan İrlandalı modelin yüzü gülmeye başladı
Serdar Ortaç'la boşandıktan sonra Dubai'ye giden Chloe Loughnan, plajda çekilen bikinili fotoğrafını paylaştı.
27 yaşındaki modelin "Benim mutlu yerim" notunu düşmesi dikkat çekti.
"SEVEREK BOŞANDIK"
5 yıllık evliliği 5 dakikada bitiren çift duruşma sonrası, "Severek evlendik, severek boşandık" açıklamasını yapmıştı.
SOYADINI SİLDİ
Boşandıktan sonra bir süre daha 'Ortaç' soyadını kullanmaya devam eden Chloe sosyal medya hesaplarından 'Ortaç' soyadını da kaldırmıştı.
Chloe, şimdi yeni hayatına alışmaya çalışıyor.