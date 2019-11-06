Chloe Loughnan: Serdar'la dün yemekteydik
Serdar Ortaç ile 5 yıllık evliliği biten İrlandalı model Chloe Loughnan, önceki akşam Bebek’te objektife yansıdı.
Arkadaşları ile bir mekanda oturan Chloe Loughnan, çıkışta basın mensupları ile sohbet etti.
'En yakın arkadaşım olarak görüyorum onu'
Ünlü model, muhabirlerin Serdar Ortaç’ın “İyi ki boşanmışım” açıklamasını hatırlatması üzerine “Sanmıyorum ona sormak lazım bizim sıkıntımız yok daha dün gece beraber yemek yedik. Ona her zaman saygı duyacağım. En yakın arkadaşım olarak görüyorum onu” dedi.
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