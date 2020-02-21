Chloe Loughnan ve Kaan Kalyon aşkı gizli kalmadı

Serdar Ortaç’la 5 yıllık evliliği kısa süre önce noktalanan İrlandalı manken Chloe Loughnan’ın iş insanı Kaan Kalyon’la birlikte olduğu iddia ediliyordu. İkili ilk kez önceki gün Emirgan’daki Gizli Kalsın adlı gece kulübünde birlikte görüntülendi. Meraklı bakışlara aldırmadan sık sık öpüşen çift, mekandan sabaha karşı taksiyle ayrıldı.

Chloe'ye laf atmıştı

Serdar Ortaç, geçen günlerde yeni sevgilisi şarkıcı Seçil Gür hakkında konuşmak istemişti. Popçu "Şu an her şey güzel, yarın yine birlikteyiz. Kimyamız tuttu. Benden bilgili bir kadın. Bu da çok hoşuma gidiyor. Aynı şeyleri, aynı dili konuşunca çok daha iyi oluyormuş, öğrendim" demişti. (Hürriyet)