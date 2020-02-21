Magazin Chloe Loughnan ve Kaan Kalyon aşkı gizli kalmadı

Chloe Loughnan ve Kaan Kalyon aşkı gizli kalmadı

Magazin

Chloe Loughnan ve Kaan Kalyon aşkı gizli kalmadı

Serdar Ortaç’ın Seçil Gür’le ilişki yaşamaya başlamasının ardından, Chloe Loughnan’ın yeni sevgilisi de ortaya çıktı.

21 Şubat 2020, Cuma 08:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Serdar Ortaç’la 5 yıllık evliliği kısa süre önce noktalanan İrlandalı manken Chloe Loughnan’ın iş insanı Kaan Kalyon’la birlikte olduğu iddia ediliyordu. İkili ilk kez önceki gün Emirgan’daki Gizli Kalsın adlı gece kulübünde birlikte görüntülendi. Meraklı bakışlara aldırmadan sık sık öpüşen çift, mekandan sabaha karşı taksiyle ayrıldı. 

Chloe'ye laf atmıştı

Serdar Ortaç, geçen günlerde yeni sevgilisi şarkıcı Seçil Gür hakkında konuşmak istemişti. Popçu "Şu an her şey güzel, yarın yine birlikteyiz. Kimyamız tuttu. Benden bilgili bir kadın. Bu da çok hoşuma gidiyor. Aynı şeyleri, aynı dili konuşunca çok daha iyi oluyormuş, öğrendim" demişti. (Hürriyet)

İlgili Haberler
Serdar Ortaç, eski eşinin sevgilisini duyunca üzüldüChloe Loughnan: Serdar bana şarkı mı yapmış?Chloe Loughnan: Ne estetiğiChloe'den o sözlere yorum: Hizmetlisi değil karısıydım

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
21 Şubat 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
İrem Haliloğlu
Merkür retrosu ve Mars Oğlak transiti
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Acun Ilıcalı'dan Survivor açıklamaları