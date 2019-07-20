Chloe tatilde, Serdar Ortaç konserde

Eşi Chloe Loughnan ise İrlanda’dan gelen anne, babası ve kız kardeşi ile Dalaman’da tatilde. Serdar Ortaç da konserlerden fırsat bulunca soluğu eşinin yanında alacak.

'BİR MİLYONA RAZIYIM'

Konser öncesi habercilerle bir araya gelen Serdar Ortaç, sosyal medya fenomeni Reynmen’in yeni şarkısının 3 günde 35 milyon izlenmesiyle ilgili soruya mütevazı bir yanıt verdi:

“Olabilir, ben 500 bin-1 milyon civarında seyrediliyorum. Yıldız Tilbe ile yaptığımız düet 120 milyon izlenince çok şaşırmıştım mesela... Şahsen 1 milyona razıyım.”