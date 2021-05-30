Kültür & Sanat Chloe Zhao, Marvel filmi Eternals hakkında konuştu

Chloe Zhao, Marvel filmi Eternals hakkında konuştu

Kültür & Sanat

Chloe Zhao, Marvel filmi Eternals hakkında konuştu

Oscarlı yönetmen Chloe Zhao, Marvel filmi çekmenin kendini niye heyecanlandırdığını açıkladı. Ünlü yönetmen, 'Birilerini o dünyaya yerleştiriyorsun ve birbirleriyle asla tahmin edemeyeceğin bir kimya yaratıyorlar. Bu beni heyecanlandırıyor' dedi.

30 Mayıs 2021, Pazar 12:02 Son Güncelleme:
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Nomadland'le Oscar'da En İyi Yönetmen ödülünü kazanan Chloe Zhao, yönetmen koltuğuna oturduğu Marvel filmi Eternals'ın kendisini en çok hangi açıdan heyecanlandırdığını açıkladı. Independent Türkçe'nin aktardığına göre Zhao, "Bir dünya inşa etmeyi seviyorum. Birilerini o dünyaya yerleştiriyorsun ve birbirleriyle asla tahmin edemeyeceğin bir kimya yaratıyorlar. Bu kimyayla ortaya çıkan zorlukların üstesinden gelmeniz gerekiyor. Bu beni heyecanlandırıyor." dedi.


Zhao, merakla beklenen yapıma duyduğu coşkuyu daha önce de dile getirmişti:

Bitmesini hiç istemiyorsun. Onlar sana daha fazla devam edecemeyeceğini söyleyene kadar devam etmek istiyorsun… Jack Kirby, onun hayal gücü ve harika çalışması gerçekten bunun temeli. Üstüne üstlük, Marvel Studios'un kurduğu ve devam ettiği bu akıl almaz yolculuk var. Ve bir de Marvel Sinematik Evreni hayranı olan ben varım.


Chloe, Eternals'ta bilimkurgu ve fantastik gibi film dallarını bir potada eritme isteğiyle yola çıktığını ifade edip "Heyecan vericiydi" de demişti.


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