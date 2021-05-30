Chloe Zhao, Marvel filmi Eternals hakkında konuştu

Nomadland'le Oscar'da En İyi Yönetmen ödülünü kazanan Chloe Zhao, yönetmen koltuğuna oturduğu Marvel filmi Eternals'ın kendisini en çok hangi açıdan heyecanlandırdığını açıkladı. Independent Türkçe'nin aktardığına göre Zhao, "Bir dünya inşa etmeyi seviyorum. Birilerini o dünyaya yerleştiriyorsun ve birbirleriyle asla tahmin edemeyeceğin bir kimya yaratıyorlar. Bu kimyayla ortaya çıkan zorlukların üstesinden gelmeniz gerekiyor. Bu beni heyecanlandırıyor." dedi.





Zhao, merakla beklenen yapıma duyduğu coşkuyu daha önce de dile getirmişti:

Bitmesini hiç istemiyorsun. Onlar sana daha fazla devam edecemeyeceğini söyleyene kadar devam etmek istiyorsun… Jack Kirby, onun hayal gücü ve harika çalışması gerçekten bunun temeli. Üstüne üstlük, Marvel Studios'un kurduğu ve devam ettiği bu akıl almaz yolculuk var. Ve bir de Marvel Sinematik Evreni hayranı olan ben varım.





Chloe, Eternals'ta bilimkurgu ve fantastik gibi film dallarını bir potada eritme isteğiyle yola çıktığını ifade edip "Heyecan vericiydi" de demişti.







