Magazin Chloe'nin eskisi, Şeyma'nın yenisi

Chloe'nin eskisi, Şeyma'nın yenisi

Magazin

Chloe'nin eskisi, Şeyma'nın yenisi

İtalyan sevgilisi Guido Senia'dan Geçtiğimiz aylarda ayrılan Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi Mohammed Al Saloussi tanıdık çıktı. Bekir SAÇAR / POSTA

07 Ocak 2021, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Şeyma Subaşı 1.5 yıl birlikte olduğu İtalyan DJ Guido Senia’dan geçen yaz ayrılmıştı. Uzun süredir Amerika Miami’de tatil yapan Şeyma Subaşı 4 Ocak’ta yeni sevgilisi ile sarmaş dolaş ilk fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşmış, altına da “Nazar etmeyin, bu Şeyma’nın masalı” yazmıştı. Şeyma’nın son gözdesi; Mohammed Al Saloussi tanıdık çıktı.

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O dönem evliydi!

Suudi Arabistanlı bir şeyhin oğlu olan aynı zamanda yapımcılık ve DJ’lik de yapan Mohammed Al Saloussi’nin adı iki yıl önce İrlandalı model Chloe Loughnan ile anılmıştı. Eski yenge, Serdar Ortaç ile evli olduğu 8 Nisan 2018’de mayo çekimleri için gittiği Miami’de Mohammed Al Saloussi ile çılgın partilere katılıp eğlenmişti. İkiliyi de Merve Şentürk tanıştırmıştı.

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