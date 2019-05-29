Choupo Moting bombası! Yok artık...

Spor Toto Süper Lig’de geçen sezonu üçüncü sırada tamamlayarak yeni dönemde UEFA Avrupa Ligi’ne direkt olarak gitme hakkı kazanan Siyah-Beyazlılar, Kupa 2’de önemli başarılar elde etmek için kolları sıvadı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Başkan Fikret Orman’ın, son olarak gündemine dünyaca ünlü bir golcüyü aldığı ortaya çıktı. Kara Kartal’ın, Fransa Lig 1 devi Paris Saint-Germain’in Kamerunlu golcüsü Maxim Choupo-Moting’in peşinde olduğu öğrenildi. Fransız Rmc Sport’un haberine göre yeni sezon öncesinde Mustafa Pektemek ve Cyle Larin’le yollarını ayıracak olan Beşiktaş’ın, hücum hattını bu isimle güçlendirmeyi istediği belirtildi.

BONSERVİSİ ELİNDE

PSG’nin hücum hattında; Kylian Mbappe ve Edinson Cavani gibi 2 dünyaca ünlü süperstar bulunması sebebiyle fazla forma şansı bulamayan ve ayrılığa sıcak bakan Moting’in de menaceri aracılığıyla yeni takım arayışında olduğu kaydedildi. Fransız ekibine geçen sezonun başında bonservisi elinde olarak gelen tecrübeli golcünün, bir kulüple anlaşması halinde sözleşmesini fesh edip yeni takımına da benzer şekilde katılması bekleniyor.