Siyaset CHP, Abant'ta kampa girdi

CHP, Abant'ta kampa girdi

Siyaset

CHP, Abant'ta kampa girdi

CHP TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı, Bolu Abant'ta başladı.

02 Ekim 2021, Cumartesi 11:04 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Büyük Abant Oteli'nde düzenlenen toplantıda saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.


Toplantıda iki gün boyunca ekonomi ve dış politika sunumlarının yanı sıra milletvekilleri de yeni döneme ilişkin görüş ve önerilerini aktaracak.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, açılışta, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün cenaze töreni nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantıya saat 14.30'dan itibaren katılacağını söyledi.

Çalışmalarına sunumlar ve diğer gündem maddeleri ile devam edeceklerini belirten Altay, Asiltürk'ün ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Toplantının ilk oturumunun ardından Altay'ın basın toplantısı düzenleyerek çalışmaları değerlendirmesi bekleniyor.

Değerlendirme toplantısı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına kadar basına kapalı devam edecek.

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Yapay zekanın 'Engeli' yok
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Acele yok
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Türkiye çok dikkatli olmalı
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Bir öncü kadın Nermin Abadan Unat
Oral Çalışlar
Murat Çelik
'Covid, grip, çocuklar...'
Murat Çelik
Erkut Can
Türkevi izlenimlerim
Erkut Can
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ailesiyle sinemaya giden Bakan Ersoy’dan AKM açıklaması