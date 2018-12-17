CHP Ankara adayını açıklayacak! CNN TÜRK'te Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan, CHP'nin 4 büyükşehir belediye başkan adayının belli olduğunu söyledi ve o illeri açıkladı. İşte CHP'nin İstanbul, Ankara, Bursa ve Antalya adayları