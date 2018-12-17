CHP Ankara adayını açıklayacak!
CNN TÜRK'te Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan, CHP'nin 4 büyükşehir belediye başkan adayının belli olduğunu söyledi ve o illeri açıkladı. İşte CHP'nin İstanbul, Ankara, Bursa ve Antalya adayları
Ahmet Hakan, Tarafsız Bölge programında CHP kulislerinden alınan bilgiyi aktardı.
Buna göre CHP Parti Meclisi'nde yarın 4 büyükşehir belediye başkan adayı açıklanacak
İşte o isimler
Ekrem İmamoğlu-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Mansur Yavaş-Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı
(Nilüfer Belediye Başkanı) Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı
(Konyaaltı Belediye Başkanı) Muhittin Böcek ise Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olarak gösterilecek.
Ahmet Hakan, "Bu 4 isim kesinleşmiş durumda. CHP kulislerinden aldığımız bilgilere göre yarın PM'de bu isimler belediye başkan adayı olarak açıklanacak." ifadelerini kullandı.