CHP Ankara adayını açıklayacak!

CNN TÜRK'te Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan, CHP'nin 4 büyükşehir belediye başkan adayının belli olduğunu söyledi ve o illeri açıkladı. İşte CHP'nin İstanbul, Ankara, Bursa ve Antalya adayları

17 Aralık 2018, Pazartesi 22:36
A A
CHP Ankara adayını açıklayacak!

Ahmet Hakan, Tarafsız Bölge programında CHP kulislerinden alınan bilgiyi aktardı.

Buna göre CHP Parti Meclisi'nde yarın 4 büyükşehir belediye başkan adayı açıklanacak

İşte o isimler

Ekrem İmamoğlu-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

Mansur Yavaş-Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı

(Nilüfer Belediye Başkanı) Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı

(Konyaaltı Belediye Başkanı) Muhittin Böcek ise Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olarak gösterilecek.

Ahmet Hakan, "Bu 4 isim kesinleşmiş durumda. CHP kulislerinden aldığımız bilgilere göre yarın PM'de bu isimler belediye başkan adayı olarak açıklanacak." ifadelerini kullandı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.