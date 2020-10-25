CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan corona virüse yakalandı
CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın yeni tip corona virüs testi pozitif çıktı.
25 Ekim 2020, Pazar 13:31 Son Güncelleme:
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Yüksel Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, halsizlik, yüksek ateş, öksürük ve baş ağrısı şikayetleri nedeniyle dün test yaptırdığını bildirdi.
Testin sonucunun pozitif çıktığını belirten Özkan, "İyiyim ve istirahat ediyorum. Son iki haftadır benimle yakın temasta bulunan herkesin önlem almasını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.