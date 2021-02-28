Siyaset CHP Denizli milletvekili Teoman Sancar istifa etti

CHP Denizli milletvekili Teoman Sancar istifa etti

Siyaset

CHP Denizli milletvekili Teoman Sancar istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi'nde istifa depremi yaşanıyor. CHP Denizli milletvekili Teoman Sancar, parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

28 Şubat 2021, Pazar 17:19 Son Güncelleme:
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin Denizli milletvekili Teoman Sancar, CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Sancar'ın partiye verdiği istifa metninde özel sebeple ayrıldığı ve başka bir partiye veya oluşuma katılmayı düşünmediğini vurguladığı belirtilirken bir süre bağımsız kalmayı düşündüğü ifade ediliyor.

TEOMAN SANCAR KİMDİR?

Teoman Sancar 1970, Denizli doğumlu. Baba adı Fikrettin, anne adı Naciye. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Denizli'de inşaat sektöründe faaliyet gösteren Sancar İnşaat Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. Denizli Sanayici İş Adamları Derneği Üyeliği ve Denizli Emlakçılar Odası Başkanlığı görevlerinde bulundu. Denizli Belediye Meclis Üyeliği ve CHP Grup Başkanvekilliği yaptı. 2015 - 2017 yılları arasında Denizli İl Başkanlığı görevinde bulundu.Haşim Teoman Sancar, 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden XXVII. Dönem Denizli Milletvekili seçilerek TBMM'de yasama çalışmalarına katıldı. Millî Savunma Komisyonu Üyesidir. Orta düzeyde İngilizce bilen Sancar, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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